Температура, сыпь, диарея: опасная инфекция активно бродит по российскому региону

Роспотребнадзор Кузбасса напомнил об энтеровирусной инфекции — она широко распространена и очень заразна. Подхватить может любой: источником становится и больной человек, и тот, у кого нет симптомов. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на ведомство.

Заразиться легко через контакт с носителем, грязную воду, немытые руки и предметы.

Симптомы разные: высокая температура, сыпь во рту, на ладонях, стопах и теле, признаки респираторной инфекции и гастроэнтерита. Иногда болезнь протекает в форме серозного менингита.

Как защититься:

пить кипяченую или бутилированную воду;

мыть руки самому и приучать детей;

покупать продукты только в разрешенных местах;

тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды без термообработки;

купаться в бассейнах с обеззараживанием и контролем воды;

не глотать воду при купании, особенно детям.

Заболевших детей нельзя вести в школу, сад, кружки и игровые комнаты.

При температуре, кашле, насморке, сыпи, головной боли или жидком стуле врачи советуют не тянуть с обращением к медикам.