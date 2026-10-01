Температура, сыпь, диарея: опасная инфекция активно бродит по российскому региону
Кузбасс предупредили об опасной инфекции, маскирующейся под менингит
Фото: [Эпидемия гриппа и ОРВИ/Медиасток.рф]
Роспотребнадзор Кузбасса напомнил об энтеровирусной инфекции — она широко распространена и очень заразна. Подхватить может любой: источником становится и больной человек, и тот, у кого нет симптомов. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на ведомство.
Заразиться легко через контакт с носителем, грязную воду, немытые руки и предметы.
Симптомы разные: высокая температура, сыпь во рту, на ладонях, стопах и теле, признаки респираторной инфекции и гастроэнтерита. Иногда болезнь протекает в форме серозного менингита.
Как защититься:
- пить кипяченую или бутилированную воду;
- мыть руки самому и приучать детей;
- покупать продукты только в разрешенных местах;
- тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды без термообработки;
- купаться в бассейнах с обеззараживанием и контролем воды;
- не глотать воду при купании, особенно детям.
Заболевших детей нельзя вести в школу, сад, кружки и игровые комнаты.
При температуре, кашле, насморке, сыпи, головной боли или жидком стуле врачи советуют не тянуть с обращением к медикам.