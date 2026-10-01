Температура, сыпь, диарея: опасная инфекция активно бродит по российскому региону

Кузбасс предупредили об опасной инфекции, маскирующейся под менингит

Общество
Эпидемия гриппа и ОРВИ

Фото: [Эпидемия гриппа и ОРВИ/Медиасток.рф]

Роспотребнадзор Кузбасса напомнил об энтеровирусной инфекции — она широко распространена и очень заразна. Подхватить может любой: источником становится и больной человек, и тот, у кого нет симптомов. Об этом пишет VSE42.RU со ссылкой на ведомство.

Заразиться легко через контакт с носителем, грязную воду, немытые руки и предметы.

Симптомы разные: высокая температура, сыпь во рту, на ладонях, стопах и теле, признаки респираторной инфекции и гастроэнтерита. Иногда болезнь протекает в форме серозного менингита.

Как защититься:

  • пить кипяченую или бутилированную воду;
  • мыть руки самому и приучать детей;
  • покупать продукты только в разрешенных местах;
  • тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды без термообработки;
  • купаться в бассейнах с обеззараживанием и контролем воды;
  • не глотать воду при купании, особенно детям.

Заболевших детей нельзя вести в школу, сад, кружки и игровые комнаты.

При температуре, кашле, насморке, сыпи, головной боли или жидком стуле врачи советуют не тянуть с обращением к медикам.

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