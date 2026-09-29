В России предложили полностью запретить производство и продажу вейпов

ОПИ: в России нужно полностью запретить продажи вейпов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

«Общественная потребительская инициатива» предложила ввести на федеральном уровне полный запрет на производство, ввоз и розничную продажу вейпов. Обращение с просьбой разработать соответствующий законопроект направили в правительство, Минфин и Минздрав, сообщает «Известия».

По мнению общественников, действующая система региональных ограничений не решает проблему полностью: продукция может продаваться в субъектах без запрета, а затем перемещаться в регионы с более жесткими правилами.

В ОПИ также указали, что Казахстан с 2024 года, а Узбекистан и Киргизия с 2025-го запретили оборот электронных сигарет. Россия при этом остается крупным рынком ЕАЭС, где их продажа сохраняется легальной, что, по мнению организации, создает дополнительные риски.

Отдельное внимание авторы обращения уделили подросткам. Согласно приведенным в документе данным, в 2023–2024 годах в возрастной группе 15–17 лет распространенность употребления вейпов достигла 27%.

Кроме того, общественники сослались на исследование ученых из семи западных университетов, связавших употребление электронных сигарет с канцерогенными рисками и развитием онкологических заболеваний полости рта и легких.

Ранее сообщалось, что на самом деле происходит с бактериями, когда вы моете руки с мылом.

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