Актриса Нонна Гришаева в интервью для проекта «Нетленка» на « Абзаце » рассказала, как избежать кризиса в отношениях: по ее словам, важно ценить возможность проводить время порознь и не контролировать распорядок друг друга. Актриса отметила, что раз в год ей необходимо уехать куда-то хотя бы на неделю — например, в клинику или спа.

Гришаева объяснила, что в ее жизни обязательно есть момент, когда она должна побыть одна, и для этого она уезжает в клинику или на спа-курорт; при этом она любит путешествовать с мужем Александром и ездить куда-то вместе с семьей, но период хотя бы в семь дней наедине с собой ей необходим.

Говоря о том, как им с мужем, режиссером Александром Нестеровым, удалось преодолеть кризис в отношениях, Гришаева назвала паузу, переезд в большой дом и появление личного пространства. Раньше, вспоминает она, супругам было трудно из-за разного режима сна: мужу хотелось бодрствовать допоздна, а ей нужно было рано вставать. Теперь у супругов есть отдельные спальни. Таким образом, по словам актрисы, отношения укрепили не компромиссы в быту, а дистанция и личное пространство, которое позволило каждому сохранить свой ритм.