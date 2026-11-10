Подмосковные предприятия-работодатели приняли участие в выставке «Образование и карьера» на ВДНХ

В 63-й Московской международной выставке «Образование и карьера», которая проходила на ВДНХ в павильоне №20, приняли участие 14 крупных предприятий-работодателей из Московской области. Она проводится ежегодно при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Москвы.

В течение двух дней 250 участников, включая вузы, колледжи, техникумы и работодателей, представляли свои экспозиции, проводили встречи и консультации по направлениям: «Высшее образование в России», «Ярмарка вакансий и стажировок» и «Карьерные консультации и мастер-классы». Студенты, молодые специалисты и другие соискатели могли посетить ярмарку вакансий и стажировок от российских компаний и промышленных предприятий.

Подмосковье на выставке было представлено 14-ю крупными предприятиями-работодателями, членами Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России, в числе которых АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина, НПО им. С.А. Лавочкина, ПАО «РКК «Энергия», АО «Композит», АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я Березняка» и другие.

Посетители могли увидеть стенд АО «ВПК «НПО машиностроения» из наукограда Реутова. Предприятие и расположенный на его базе Аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана представляли психолог Карина Нестеренко, один из лидеров молодежного крыла областного РО СоюзМаш, специалист НПО машиностроения Артем Колпаков, замдекана АКФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Карпунин и студенты факультета. Кроме того, на стенде ВПК «НПО машиностроения» можно было поучаствовать в тематических викторинах и получить на память брендированную сувенирную продукцию от областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

«Немало посетителей подходили к нашему стенду и уточняли возможность трудоустройства на предприятие. Студенты старших курсов также интересовались возможностью прохождения практики, поскольку не везде есть такая возможность – проходить практику без отрыва от обучения, как у нас на АКФ», – рассказала Карина Нестеренко.

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