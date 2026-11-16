Учебно-методический сбор по эвакуации населения пройдет в ДК «Яуза» в Мытищах

Регистрация участников откроется в 9:00 и продлится до 10:30. В первой половине дня, с 9:00 до 12:00, на площадке развернут приемный эвакуационный пункт и откроют выставку техники и снаряжения, где можно будет пообщаться со специалистами.

С 11:00 до 12:30 для гостей пройдет информационный блок по актуальным вопросам эвакуации и алгоритмам действий при угрозах. Завершит программу дискуссионный клуб с участием экспертов, который запланирован с 13:00 до 14:00.

Мероприятие пройдет с 9:00 до 14:00 в ДК «Яуза» на улице Мира, 2А. Для автомобилистов у ДК «Яуза» организуют основную и резервную парковки. Въехать на них можно будет только по автопропускам из расчета один документ на одну машину.