Ожидаемая продолжительность жизни в России за период с 2000 по 2023 год выросла на 7,2 года, достигнув отметки в 72,4 года. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил руководитель российского представительства Всемирной организации здравоохранения Батыр Бердыклычев.

Согласно приведенным данным, за указанный период в стране наблюдается прогресс не только по общему показателю, но и в части снижения вероятности преждевременного летального исхода от ряда тяжелых недугов. В частности, риск смерти в возрастной группе от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, а также хронических болезней органов дыхания сократился с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021-м.

Бердыклычев обратил внимание на важность профилактических осмотров и диспансерного наблюдения. По его оценке, подобные меры способствуют выявлению патологий на ранних этапах, когда терапия обычно дает лучший результат.

Представитель ВОЗ отметил, что для дальнейшего роста продолжительности здоровой жизни требуются системная профилактика, своевременная диагностика и стабильное финансирование сферы здравоохранения. В качестве иллюстрации он упомянул национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», в задачи которого входят профилактика заболеваний, укрепление здоровья граждан и формирование условий для активного долголетия.

Ранее сообщалось о том, что гериатр Павлова объяснила, что на самом деле укрепляет сосуды.