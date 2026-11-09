Экономия на бензине: алгоритмы «Яндекса» сберегли водителям 56 рублей за поездку

АН: алгоритмы «Яндекса» сберегли водителям 56 рублей за поездку

Общество

С момента запуска функции экономичных маршрутов в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» с 19 мая по 31 октября 2026 года автовладельцы сберегли 27,5 млн литров топлива. Этого объема хватило бы легковому автомобилю с расходом 8 литров на 100 км примерно на 343,8 млн километров пути, что сопоставимо с 450 путешествиями от Земли до Луны и обратно или 8,6 тыс. кругосветных поездок по экватору. За указанный период услугой воспользовались около 9,7 млн человек. В среднем расход бензина на экономичном пути оказывается на 14,9% ниже первого предложенного варианта, позволяя сэкономить 0,77 литра (около 56 рублей) за поездку, об этом сообщает издание Автоновости дня.

Алгоритмы расчета и оценка экологического следа

Алгоритм подбирает оптимальный путь, оценивая расход топлива при разгоне, движении с постоянной скоростью и работе двигателя на холостом ходу, отдавая приоритет участкам с плавным трафиком и меньшим числом остановок. Формула оценки была проверена Центром исследований и экологического инжиниринга HPBS и рассчитана на базе модели для автомобиля с 1,6-литровым атмосферным двигателем. Выбор таких вариантов вместо стандартных также позволил сократить выбросы на 62,5 тыс. тонн CO₂-эквивалента, что соответствует годовому выхлопу примерно 23 тыс. легковых машин.

Перспективы развития умных навигационных сервисов

Разработка подобного функционала отражает растущий запрос автовладельцев на оптимизацию повседневных эксплуатационных расходов в условиях дорожных заторов. Специалисты отмечают, что интеграция экологических и финансовых параметров в алгоритмы прокладки пути станет стандартом для всех крупных картографических платформ.

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