«Основа конкурентоспособности». В школах могут ввести «Основы блогинга»

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой о введении в школьную программу экспериментального курса «Основы блогинга». Копия обращения, адресованного министру просвещения России Сергею Кравцову, имеется в распоряжении RT .

«Прошу вас оценить целесообразность внедрения в школьную программу в качестве эксперимента курса “Основы блогинга”, в котором школьников обучали бы корректной и правильной работе с информацией в блогосфере, различать форматы и жанры, основам цифровой безопасности и гигиены, а также навыкам ведения собственных блогов», — говорится в документе.

По мнению автора инициативы, подобный курс помог бы гармоничному развитию подрастающего поколения в актуальных условиях, а также заложил бы фундамент для будущей конкурентоспособности российской молодежи в цифровой среде.

Ранее сообщалось о том, что в школах сократили часы английского языка.