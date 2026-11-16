Затопило квартиру: эксперт Бондарь назвал первые шаги до приезда коммунальщиков
Эксперт по ЖКХ Бондарь назвал первые шаги при затоплении квартиры
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал россиянам при затоплении квартиры не затягивать с фиксацией ущерба и перечислил первые шаги, которые стоит предпринять при протечке, сообщает Russia Today.
В первую очередь Бондарь рекомендовал отключить электричество в щитке. Это поможет застраховаться от удара током и замыкания. Затем следует подняться к соседям сверху или связаться с ними иным путем, если их нет дома, и попросить перекрыть воду.
Если дверь никто не откроет, эксперт советует обратиться в аварийную службу управляющей компании или товарищества собственников жилья. Для себя нужно зафиксировать номер заявки и фамилию диспетчера. Прибывшие специалисты перекроют стояк и остановят воду.
Сам инцидент Бондарь рекомендовал снять на видео: запись поможет при необходимости доказать дату и время протечки.
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