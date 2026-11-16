Затопило квартиру: эксперт Бондарь назвал первые шаги до приезда коммунальщиков

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал россиянам при затоплении квартиры не затягивать с фиксацией ущерба и перечислил первые шаги, которые стоит предпринять при протечке, сообщает Russia Today.

В первую очередь Бондарь рекомендовал отключить электричество в щитке. Это поможет застраховаться от удара током и замыкания. Затем следует подняться к соседям сверху или связаться с ними иным путем, если их нет дома, и попросить перекрыть воду.

Если дверь никто не откроет, эксперт советует обратиться в аварийную службу управляющей компании или товарищества собственников жилья. Для себя нужно зафиксировать номер заявки и фамилию диспетчера. Прибывшие специалисты перекроют стояк и остановят воду.

Сам инцидент Бондарь рекомендовал снять на видео: запись поможет при необходимости доказать дату и время протечки.

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