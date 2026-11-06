Нейросети не главное: что россияне считают своим козырем в работе

Половина работающих россиян уверена: для карьерного роста и повышения дохода недостаточно диплома и опыта. 51% опрошенных считают, что профессиональные знания и гибкие навыки одинаково важны. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на «Авито Работу».

В опросе участвовали более 7 тыс. человек. 24% респондентов сделали ставку на знания по специальности. 16% — на личные качества. А 9% затруднились ответить.

Интересно, что среди профессиональных навыков россияне чаще всего гордятся скоростью и точностью ручной работы, а также умением анализировать данные и готовить отчеты. По 23% на каждый вариант. Еще по 20% отметили владение Excel и 1С и работу со сложным оборудованием. Управление проектами назвали 16%. Знание законодательства — 15%. А вот нейросети и иностранные языки — лишь по 11%. То есть продвинутые технологии пока не стали массовым козырем.

Среди гибких навыков лидирует внимательность к деталям — 27%. Дисциплина и соблюдение сроков — 25%. Самостоятельность и ответственность — 24%. Быстрая обучаемость и коммуникабельность — по 22%. Умение договариваться — 21%.

Учиться готовы не все. 32% хотят одновременно прокачать профессиональные и гибкие навыки. 21% планируют повысить квалификацию. 13% — получить новое образование. А 14% считают, что им и так хватает знаний. Молодежь 18–24 лет активнее: 39% готовы развивать оба типа компетенций. В возрасте 55–64 лет таких 28%.

Тем же, кто хочет повысить квалификацию или сменить работу, полезно начать с оценки собственных навыков. Стоит посмотреть требования к интересующим вакансиям, определить недостающие профессиональные знания и обратить внимание на качества, необходимые для выполнения рабочих задач. Например, специалисту по работе с данными могут пригодиться не только навыки Excel, но и внимательность, ответственность и умение объяснять результаты коллегам.

Главный вывод: работники все чаще смотрят на карьеру как на сочетание знаний и личных качеств. А конкретный набор зависит от профессии. Так что не стоит делать ставку только на диплом.

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