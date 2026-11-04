Провал инъекции: Выжившая после казни американка имела болезнь крови

Выжившая после казни 50-летняя Криста Пайк имела болезнь крови

Общество

Адвокаты американской осужденной Кристы Пайк за 9 месяцев до даты исполнения приговора предупреждали суд, что их подзащитная может выжить после смертельной инъекции. Защита подавала официальную жалобу, указывая на диагностированное у женщины редкое заболевание крови — миелопролиферативное новообразование (тромбоцитоз), при котором высокий уровень тромбоцитов существенно повышает риск развития тяжелого отека легких при введении препаратов. Об этом пишет издание «People».

В судебных документах адвокаты также фиксировали сложности с доступом к венам осужденной и требовали применения специализированных игл, а также готовности реанимационной бригады. Защита прямо указывала, что процедура без учета медицинских особенностей приведет к мучениям и непредвиденным осложнениям.

Опасения юристов полностью подтвердились 30 сентября 2026 года в американской тюрьме Ривербенд. В ходе процедуры 50-летняя Криста Пайк выжила, начала хрипеть и подавать признаки жизни. Процесс был экстренно остановлен, осужденную госпитализировали, а губернатор штата ввел мораторий на проведение смертных казней до конца года.

Читайте также

МВД готовит девять изменений правил для пользователей электросамокатов

МВД готовит девять изменений правил для пользователей электросамокатов

Лазертаг официально стал спортом: участники смогут получать разряды

Лазертаг официально стал спортом: участники смогут получать разряды

День сурдопереводчика: где в Подмосковье учат говорить без слов

День сурдопереводчика: где в Подмосковье учат говорить без слов

Спецоперация спасения: Раненного военными тигренка везут в «Землю прайда»

Синоптики спрогнозировали до +12 градусов без осадков в Подмосковье 27 октября

Синоптики спрогнозировали до +12 градусов без осадков в Подмосковье 27 октября

Шиномонтаж в России подорожал на 12% за год

Шиномонтаж в России подорожал на 12% за год

Вместо моря — бетонная стена: как вернуть от отеля деньги за номер с другим видом

Вместо моря — бетонная стена: как вернуть от отеля деньги за номер с другим видом

Урожай без горечи: белоплодные баклажаны рекомендовали для дачных участков

Автоматические выплаты семьям: Минфин ждет официальное предложение

Автоматические выплаты семьям: Минфин ждет официальное предложение

Живая связь поколений: ветераны комсомола встретились с юными карбышевцами в Красногорске

Живая связь поколений: ветераны комсомола встретились с юными карбышевцами в Красногорске

«Вызывает отторжение»: почему отказ от мытья не делает мужчину привлекательнее

«Вызывает отторжение»: почему отказ от мытья не делает мужчину привлекательнее

Захват мобильного банка: как злоумышленники используют тему банкоматов для запугивания

Добавьте mosregtoday.ru в избранное