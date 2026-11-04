Провал инъекции: Выжившая после казни американка имела болезнь крови

Адвокаты американской осужденной Кристы Пайк за 9 месяцев до даты исполнения приговора предупреждали суд, что их подзащитная может выжить после смертельной инъекции. Защита подавала официальную жалобу, указывая на диагностированное у женщины редкое заболевание крови — миелопролиферативное новообразование (тромбоцитоз), при котором высокий уровень тромбоцитов существенно повышает риск развития тяжелого отека легких при введении препаратов. Об этом пишет издание «People».

В судебных документах адвокаты также фиксировали сложности с доступом к венам осужденной и требовали применения специализированных игл, а также готовности реанимационной бригады. Защита прямо указывала, что процедура без учета медицинских особенностей приведет к мучениям и непредвиденным осложнениям.

Опасения юристов полностью подтвердились 30 сентября 2026 года в американской тюрьме Ривербенд. В ходе процедуры 50-летняя Криста Пайк выжила, начала хрипеть и подавать признаки жизни. Процесс был экстренно остановлен, осужденную госпитализировали, а губернатор штата ввел мораторий на проведение смертных казней до конца года.