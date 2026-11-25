Хрипота вместо кашля: по какому главному признаку узнают «стратус», который нашли в 2025 году в России
Роспотребнадзор: хрипота голоса — главный симптом нового штамма ковида «стратус»
Главным симптомом нового штамма коронавируса XFG, получившего название «стратус», медики называют осиплость или хрипоту голоса. Впервые вариант выявили в Канаде 27 января 2025 года. Специалисты описали его отличительные признаки.
В России первый случай зафиксировали 24 апреля прошлого года. К концу августа 2025 года подтвердили 384 случая, больше половины пришлось на Москву. Инфекцию также нашли в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, ХМАО, ЯНАО, других регионах и в Белоруссии.
Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил РБК, что «стратус» возник при слиянии подлиний LF.7 и LP.8.1.2. Штамм очень заразен, но течение болезни не тяжелее, чем при прежних вариантах. В остальном заболевание напоминает простуду: кашель, боль в горле, насморк, головная боль, слабость и ломота в мышцах. Новых осложнений этот вариант не вызывает, но у части переболевших возможен постковидный синдром. По оценкам ВОЗ, он сохраняется примерно у 6% пациентов.