В России первый случай зафиксировали 24 апреля прошлого года. К концу августа 2025 года подтвердили 384 случая, больше половины пришлось на Москву. Инфекцию также нашли в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, ХМАО, ЯНАО, других регионах и в Белоруссии.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил РБК, что «стратус» возник при слиянии подлиний LF.7 и LP.8.1.2. Штамм очень заразен, но течение болезни не тяжелее, чем при прежних вариантах. В остальном заболевание напоминает простуду: кашель, боль в горле, насморк, головная боль, слабость и ломота в мышцах. Новых осложнений этот вариант не вызывает, но у части переболевших возможен постковидный синдром. По оценкам ВОЗ, он сохраняется примерно у 6% пациентов.