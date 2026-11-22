Самым бюджетным из традиционных салатов на Новый год оказался «Столичный»: четыре порции обойдутся в 299 рублей. Это следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата.

Для приготовления «Столичного» потребуется 450 граммов курицы, 300 граммов картофеля, три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а также 100 граммов майонеза.

На втором месте по доступности — «Сельдь под шубой» стоимостью 315 рублей. В ее состав входят 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, а также по 150 граммов лука и майонеза.

Далее идет «Мимоза»: четыре порции в этом году стоят 326 рублей. Для нее нужны те же ингредиенты, что и для «Сельди под шубой», — 250 граммов рыбных консервов, 350 граммов картофеля, пять яиц, 250 граммов моркови, по 150 граммов лука и майонеза.

Самым дорогим стал «Оливье» — 610 рублей. В него идут 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука.

Ранее сообщалось, что икра минтая и сельди может заменить красную икру.