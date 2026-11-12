Подать заявление в ЗАГС на красивые даты 2027 года можно через Госуслуги

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции сформировал официальный календарь красивых, зеркальных и символичных дат для государственной регистрации брака на 2027 год. В ведомстве напомнили будущим молодоженам, что подать заявление в органы ЗАГС можно заблаговременно — за целый год до планируемого торжества, но не позднее чем за один месяц до выбранной даты. Оформить заявку доступно как в дистанционном формате через портал «Госуслуги», так и при личном визите в территориальный отдел записи актов гражданского состояния. При этом специалисты предупреждают, что слоты на самые востребованные сочетания чисел разбирают в первые дни открытия бронирования, об этом сообщает издание КП-Уфа .

Весенне-зимний календарь первого полугодия

Основу списка в каждом месяце 2027 года составляют 27-е числа, образующие гармоничное сочетание с номером года. Так, в первом квартале в перечень рекомендованных вошли 27 января (27.01.2027), 2 февраля (02.02.2027), 20 и 27 февраля (20.02.2027 и 27.02.2027), а также 3 и 27 марта (03.03.2027 и 27.03.2027). Во втором квартале молодоженам предлагают обратить внимание на 27 апреля (27.04.2027), а также 5, 15 и 27 мая, где 15 мая (15.05.2027) имеет особое символическое значение как Международный день семьи.

Летние и осенне-зимние сочетания второго полугодия

На пик летнего свадебного сезона в третьем квартале пришлись 7, 8 и 27 июля (07.07.2027, 08.07.2027 — Всероссийский день семьи, любви и верности, и 27.07.2027), а также 27 августа (27.08.2027) и 9 сентября (09.09.2027). Завершают праздничный календарь четвертого квартала 27 октября (27.10.2027), 11 и 27 ноября (11.11.2027 и 27.11.2027), а также предновогоднее 27 декабря (27.12.2027).