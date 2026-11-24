Психолог Риц Бира назвала четыре приема, которые помогут справиться с тревожными мыслями и быстрее уснуть. Техники быстрого засыпания она раскрыла в беседе с изданием Mirror.

Первый способ, который посоветовала эксперт, заключается в том, чтобы за пять минут до сна записать в блокнот все тревоги и задачи, которые не дают покоя, а рядом указать следующий шаг для решения каждой проблемы. Это поможет отложить размышления до утра и не прокручивать их в голове.

Второй прием, по словам психолога, вообще не требует усилий: вместо того чтобы заставлять себя уснуть, нужно спокойно разрешить себе бодрствовать. По словам Биры, так можно снизить напряжение из-за необходимости поскорее заснуть.

Третий прием — переключить внимание на случайные нейтральные образы, например представить книгу, банан, велосипед или другие не связанные между собой предметы. Это даст мозгу занятие, но не позволит ему увлечься тревожными мыслями. Наконец, если человек долго не может уснуть и начинает раздражаться, психолог посоветовала ненадолго встать с кровати, почитать или послушать что-нибудь спокойное при приглушенном свете, а вернуться в постель лучше, когда снова появится сонливость.

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