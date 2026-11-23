Заболевания щитовидной железы в ЯНАО набирают статистику: в 2025 году в Лабытнангской ЦРБ выявили 255 новых случаев узлового зоба у взрослых. О том, чем опасны сбои в работе органа и почему уколы для похудения требуют особой осторожности, интернет-изданию «Ямал-Медиа» рассказали эндокринологи Алексей Калинчев и Юлия Жайворонко.

Рост статистики по заболеваниям щитовидки врачи связывают с улучшением диагностики. Эндокринолог Алексей Калинчев отметил: если обследовать всех, рост будет по любому заболеванию. Чаще всего встречается субклинический гипотиреоз — скрытая стадия снижения функции железы, когда ТТГ повышен, а Т3 и Т4 в норме. Он лечится приемом тироксина. Зоб и онкология щитовидки тоже хорошо поддаются терапии. «Со щитовидной железой нет ничего такого, как, например, с меланомой», — подчеркнул Калинчев.

Врач Лабытнангской ЦРБ Юлия Жайворонко также фиксирует рост: в 2025 году выявили 255 новых случаев узлового зоба у взрослых. Причина — недостаток йода. По исследованиям 2025 года, йодная недостаточность есть на всех территориях РФ, в ЯНАО — средней степени тяжести, в сельской местности выражена сильнее. Наиболее подвержены йододефициту беременные и дети. Северный климат принципиально не влияет — дело в дефиците йода в почве из-за равнинного рельефа. Сбои часто возникают при смене климатической зоны.

Хронический стресс может нарушить гормональный баланс и запустить аутоиммунные заболевания — тиреоидит, болезнь Грейвса. При стрессе люди склонны «заедать» проблемы, но первичные нарушения железы после заместительной терапии вес нормализуют.

Для оценки работы щитовидки назначают ТТГ, свободные Т4 и Т3. При отклонениях добавляют АТ-ТПО, АТ-ТГ и антитела к рецепторам ТТГ. К врачу стоит идти при дневной сонливости, боли в шее, изменении голоса, кашле. При гипотиреозе — усталость, набор веса, зябкость, отеки, замедление мышления. При гипертиреозе — похудение, тахикардия, потливость, раздражительность, дрожание пальцев.

Сбои бьют по всему организму: риски тромбов и инсульта, остеопороз, проблемы с репродукцией, тиреотоксический криз, зоб со сдавливанием трахеи, опухоли и гипотиреоидная кома.

Уколы для похудения на основе семаглутида («Оземпик»*) и тирзепатида («Муджаро»*) назначает только врач. «Оземпик» запрещен при медуллярном раке щитовидки в анамнезе и множественной эндокринной неоплазии 2-го типа. При узлах перед назначением проверяют кальцитонин и проводят УЗИ. При выраженной боли в животе, тошноте или рвоте на фоне применения стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Восстановление щитовидки зависит от причины. При дефиците йода функции железы можно восстановить курсом йодосодержащих препаратов.

* Все указанные препараты в материале указаны в ознакомительных целях, нужна консультация специалиста.