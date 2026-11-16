Праздничный кадр: 44-летняя Юлия Ковальчук удивила поклонников откровенным снимком

Super.ru: 44-летняя Юлия Ковальчук удивила поклонников откровенным снимк

Общество

Известная певица Юлия Ковальчук отпраздновала свой 44-й день рождения и поделилась с поклонниками ярким контентом в социальных сетях. Артистка выложила стильный черно-белый снимок, на котором позировала в нижнем белье.

Свой день рождения исполнительница сопроводила трогательным обращением к аудитории. Она призналась, что чувствует себя счастливой, и выразила благодарность за все самое ценное в своей жизни: за семью, близких людей рядом, а также за свободу творчества, возможность меняться, развиваться и чувствовать поддержку поклонников.

Реакция коллег и поклонников

Новая публикация сразу привлекла внимание подписчиков и звездных друзей именинницы. В комментариях Юлию тепло поздравили коллеги по сцене: Анна Семенович, Юлия Проскурякова и актриса Катерина Шпица. Поклонники также засыпали певицу комплиментами, отметив ее прекрасную физическую форму, и пожелали ей исполнения самых смелых мечт.

Напомним, Юлия Ковальчук счастлива в браке с певцом Алексеем Чумаковым. Звездная пара воспитывает двух дочерей — старшую Амелию и младшую Алисию.

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