Выписка о будущей пенсии приходит автоматически: с какого возраста ее ждать

Мужчины с 45 лет и женщины с 40 лет автоматически получают на портале «Госуслуги» выписку с данными о будущей пенсии. Документ позволяет проверить накопленный страховой стаж, количество пенсионных коэффициентов и предварительный размер выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

Какие сведения содержит выписка

В документе отражаются продолжительность страхового стажа, количество заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), условия назначения пенсии и ориентировочный размер будущих выплат. Также в выписке приводится информация о пенсионных накоплениях.

Эти сведения помогают гражданам заранее оценить, какие данные о трудовой деятельности учтены при формировании пенсионных прав.

Как часто приходят уведомления

По информации СФР, выписки направляют в беззаявительном режиме один раз в три года. Уведомления поступают до момента выхода человека на пенсию.

Полученные данные позволяют проверить, передали ли работодатели в Социальный фонд сведения обо всех периодах работы. Если информация отсутствует или указана некорректно, гражданин может своевременно обратиться за ее уточнением.

В Соцфонде отмечают, что предварительная проверка пенсионного счета помогает подойти к назначению пенсии с более полными и точными сведениями о трудовом стаже.