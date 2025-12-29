«Игрушка из черепа». В Алабаме собака в течение года приносила хозяевам человеческие кости
В США домашняя собака несколько месяцев приносила хозяевам останки человека
Фото: [istockphoto.com/Phurinee]
В американском штате Алабама домашний пес по кличке Чикарин на протяжении года невольно стал ключевым участником криминального расследования, систематически принося своим хозяевам человеческие останки. Об этой необычной истории сообщает издание People.
Первая тревожная находка была сделана 20 августа 2024 года, когда хозяйка собаки Паулина Мехия увидела, что Чикарин играет во дворе с объектом, оказавшимся человеческим черепом. Позже, 12 декабря, пес принес большеберцовую кость, а 10 апреля 2025 года — бедренную. После этого полиция, занявшаяся поисками, обнаружила поблизости еще и нижнюю челюсть. Цепочка жутких «подарков» завершилась 8 августа.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что все фрагменты скелета принадлежали одному человеку — 25-летнему Кертису Тейлору-младшему, который пропал без вести 6 февраля 2024 года в том же районе, где проживают Мехия и ее питомец. По информации матери молодого человека, в день исчезновения он направлялся на встречу с отцом, но до места назначения так и не дошел.
Еще на этапе изучения первой находки — черепа — криминалисты зафиксировали на нем следы огнестрельного ранения. Долгое время основной версией следствия было умышленное убийство, однако в настоящее время эта теория считается маловероятной. Обстоятельства гибели Кертиса Тейлора продолжают выясняться.
