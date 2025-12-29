«Игрушка из черепа». В Алабаме собака в течение года приносила хозяевам человеческие кости

В американском штате Алабама домашний пес по кличке Чикарин на протяжении года невольно стал ключевым участником криминального расследования, систематически принося своим хозяевам человеческие останки. Об этой необычной истории сообщает издание People .

Первая тревожная находка была сделана 20 августа 2024 года, когда хозяйка собаки Паулина Мехия увидела, что Чикарин играет во дворе с объектом, оказавшимся человеческим черепом. Позже, 12 декабря, пес принес большеберцовую кость, а 10 апреля 2025 года — бедренную. После этого полиция, занявшаяся поисками, обнаружила поблизости еще и нижнюю челюсть. Цепочка жутких «подарков» завершилась 8 августа.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что все фрагменты скелета принадлежали одному человеку — 25-летнему Кертису Тейлору-младшему, который пропал без вести 6 февраля 2024 года в том же районе, где проживают Мехия и ее питомец. По информации матери молодого человека, в день исчезновения он направлялся на встречу с отцом, но до места назначения так и не дошел.

Еще на этапе изучения первой находки — черепа — криминалисты зафиксировали на нем следы огнестрельного ранения. Долгое время основной версией следствия было умышленное убийство, однако в настоящее время эта теория считается маловероятной. Обстоятельства гибели Кертиса Тейлора продолжают выясняться.

Ранее сообщалось о том, что американец попал в больницу после выстрела, который произвела его собака.