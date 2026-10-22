ИИ испортил фото на паспорт? МВД предупредило об отказе в выдаче загранпаспорта

МВД: фото с ИИ-обработкой могут стать причиной отказа в загранпаспорте

Общество

МВД России предупредило, что фотографии, обработанные искусственным интеллектом, могут стать причиной отказа в выдаче загранпаспорта. Изображение заявителя должно соответствовать установленным требованиям и достоверно передавать его внешность.

В пресс-службе ведомства уточнили: на снимке человек должен смотреть прямо в камеру, находиться в положении анфас и сохранять нейтральное выражение лица с закрытым ртом. Глаза необходимо держать открытыми, волосы не должны их закрывать. Фон требуется однотонный, белый, без пятен, полос, посторонних предметов и теней. Недопустимы не только снимки, обработанные нейросетями с нарушением этих правил, но и фотографии с ретушью, призванной улучшить внешность, или художественными эффектами. Изображение должно точно отражать индивидуальные черты лица. Несоблюдение требований может привести к отказу в оформлении документа.

При подаче заявления на загранпаспорт нового образца сроком действия 10 лет приносить фотографию с собой не нужно: ее сделают непосредственно в подразделении МВД. Для документа старого образца, который выдается на 5 лет, потребуется бумажный снимок.

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