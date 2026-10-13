Как отличить сезонную линьку у питомца от проблем со здоровьем

Сезонная линька — естественный процесс, однако иногда усиленное выпадение шерсти может указывать на заболевания кожи, аллергии или нарушения питания. Как понять, когда питомцу достаточно домашнего ухода, а когда его нужно показать специалисту, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ветеринарный врач Елена Кубарская

Как отличить сезонную линьку от болезни?

При нормальной линьке шерсть выпадает равномерно, без проплешин. Кожа остается чистой, без покраснений, высыпаний и выраженной перхоти. Питомец сохраняет привычную активность и аппетит.

«Патологическая линька проявляется иначе: образуются очаги облысения, шерсть выпадает клоками, появляются зуд, покраснения, перхоть или неприятный запах», — отметила ветеринар.

Патологическая линька может сопровождать разные нарушения здоровья. Среди возможных причин:

паразиты;

аллергии;

инфекции кожи;

гормональные нарушения;

стресс.

Сезонная линька обычно длится от одной до четырех недель, тогда как патологическое выпадение шерсти может затянуться на месяцы.

У питомцев, которые живут в квартире, линька может быть менее выраженной, но более продолжительной. Постоянная температура и искусственное освещение влияют на естественные сезонные циклы.

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Сколько шерсти питомец может терять без вреда для здоровья?

Количество выпадающей шерсти зависит от породы и типа шерстного покрова. У собак с густым подшерстком, например хаски, корги и золотистых ретриверов, линька может быть особенно обильной. Среди кошек заметно линяют британские и сибирские породы.

У короткошерстных собак без выраженного подшерстка, таких как мопсы, таксы и бигли, выпадение шерсти обычно менее заметно.

Главный ориентир для владельца — не количество шерсти на полу, а состояние кожи и характер выпадения.

«Если после вычесывания не образуется проплешин и кожа остается здоровой, количество шерсти в норме. Насторожить должно внезапное резкое усиление линьки или появление залысин», — подчеркнула Кубарская.

Почему питомец начинает чаще чесаться во время линьки?

Само по себе выпадение шерсти не должно сопровождаться выраженным зудом. Если собака или кошка постоянно чешется, вылизывается или грызет себя, необходимо выяснить причину.

У кошек проблема иногда остается незаметной для владельца: животное вылизывается в уединении и постепенно удаляет шерсть на отдельных участках тела.

Как ухаживать за питомцем во время линьки

В период активного выпадения шерсти важно регулярно вычесывать животное. Частота процедуры зависит от длины шерсти и густоты подшерстка.

Инструмент нужно подбирать с учетом типа шерсти. Для ухода могут использоваться пуходерки, специальные расчески, фурминаторы или резиновые рукавицы. Вычесывать следует аккуратно, не травмируя кожу.

Купание со специальным шампунем для животных помогает удалить отмершие волоски, однако слишком частые водные процедуры способны пересушивать кожу.

Средства для ухода за кожей, в том числе увлажняющие препараты, следует выбирать с учетом состояния животного и инструкции производителя. Если у питомца уже есть зуд, перхоть или покраснения, лучше сначала проконсультироваться с ветеринаром.

Если линька длится необычно долго, шерсть выпадает участками, кожа воспалена или животное постоянно чешется, не стоит ограничиваться домашним уходом. Такие симптомы могут указывать на заболевание, которое требует диагностики и лечения.