Радиоведущая Довлатова рассказала о болезненном расставании с сыном
«Плакала неделю»: Довлатова раскрыла болезненные детали отъезда сына из семьи
Теле- и радиоведущая Алла Довлатова призналась, что тяжело пережила отъезд взрослого сына в Санкт-Петербург, куда он переехал после поступления в магистратуру и устройства на работу. На светской премии «Люди года» артистка поделилась, что после его отъезда целую неделю плакала в опустевшей детской комнате. Однако со временем ведущая осознала необходимость вовремя отпускать повзрослевших детей и давать им свободу ради их собственного будущего. Об этом сообщает Пятый канал.
Детали заявления и семейные подробности
- Причина переезда: сын Аллы Довлатовой поступил в магистратуру в Санкт-Петербурге и успешно трудоустроился.
- Эмоциональная реакция: ведущая целую неделю не могла сдержать слез, находясь в комнате сына, где он прожил 14 лет среди детских игрушек, кубков и учебников.
- Источник информации: эксклюзивное интервью радиоведущей Пятому каналу на премии «Люди года».
- Взгляды на воспитание: артистка подчеркнула, что гиперопека вредит развитию детей, а проявлением истинной материнской любви считает способность вовремя дать им самостоятельность.