Радиоведущая Довлатова рассказала о болезненном расставании с сыном

Теле- и радиоведущая Алла Довлатова призналась, что тяжело пережила отъезд взрослого сына в Санкт-Петербург, куда он переехал после поступления в магистратуру и устройства на работу. На светской премии «Люди года» артистка поделилась, что после его отъезда целую неделю плакала в опустевшей детской комнате. Однако со временем ведущая осознала необходимость вовремя отпускать повзрослевших детей и давать им свободу ради их собственного будущего. Об этом сообщает Пятый канал.