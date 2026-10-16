Именные кирпичи и народные костюмы: как в Старошайговском районе освятили церковь

Идея возвести церковь появилась у местных жителей несколько десятилетий назад. К её реализации приступили 8 октября 2020 года: тогда был совершён чин закладки камня и установлен крест в честь начала строительства. Уже через неделю залили фундамент. От закладки до освящения прошло чуть более шести лет.

Строительство велось всем миром: пожертвования поступали из личных сбережений селян, средства вносили градообразующие предприятия, трудовые коллективы организаций и учреждений, а также представители бизнеса. В основание храма заложены именные кирпичи.

На торжество пришли жители сельского поселения, уроженцы этих мест, живущие в других регионах, благотворители, школьники и педагоги. На фотографиях со службы видна многочисленная группа прихожан, включая женщин в традиционных народных костюмах. Крестный ход и Божественную литургию с чином Великого освящения возглавил епископ Краснослободский и Темниковский Климент. После богослужения он поблагодарил настоятеля храма иеромонаха Серафима Жданова и всех, кто участвовал в строительстве. За помощь в возведении церкви архиерейскими грамотами наградили Геннадия Мухина, Анатолия Фролова, Александра Кадерова, Владимира Спирина, Геннадия Перфильева и Татьяну Блинову.