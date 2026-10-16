Именные кирпичи и народные костюмы: как в Старошайговском районе освятили церковь

В мордовском селе Старошайговского района освятили построенный всем миром храм

Общество

В селе Лемдяй Старошайговского района 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось Великое освящение нового храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила администрация Старошайговского района.

Идея возвести церковь появилась у местных жителей несколько десятилетий назад. К её реализации приступили 8 октября 2020 года: тогда был совершён чин закладки камня и установлен крест в честь начала строительства. Уже через неделю залили фундамент. От закладки до освящения прошло чуть более шести лет.

Строительство велось всем миром: пожертвования поступали из личных сбережений селян, средства вносили градообразующие предприятия, трудовые коллективы организаций и учреждений, а также представители бизнеса. В основание храма заложены именные кирпичи.

На торжество пришли жители сельского поселения, уроженцы этих мест, живущие в других регионах, благотворители, школьники и педагоги. На фотографиях со службы видна многочисленная группа прихожан, включая женщин в традиционных народных костюмах. Крестный ход и Божественную литургию с чином Великого освящения возглавил епископ Краснослободский и Темниковский Климент. После богослужения он поблагодарил настоятеля храма иеромонаха Серафима Жданова и всех, кто участвовал в строительстве. За помощь в возведении церкви архиерейскими грамотами наградили Геннадия Мухина, Анатолия Фролова, Александра Кадерова, Владимира Спирина, Геннадия Перфильева и Татьяну Блинову.

Читайте также

Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

Жители Подмосковья смогут подать заявку на конкурс инициатив по сохранению и защите исторической памяти

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

ЦППК перевезла в Белоруссию более 62 тыс. пассажиров

Не просто служебная машина: чем удивляет полицейский BMW M5 Touring

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Жители российского города-миллионника борются против застройки Соснового бора

Чума — не исторический диагноз: инфекционист из Подмосковья рассказала о симптомах и профилактике

Чума — не исторический диагноз: инфекционист из Подмосковья рассказала о симптомах и профилактике

Миллиарды рублей под угрозой: сколько бизнес мог потерять из-за сбоев «Яндекса»

В Домодедове появился новый центр семейной медицины и реабилитации

В Домодедове появился новый центр семейной медицины и реабилитации

Буйный мужчина залил пивом Вечный огонь в Реутове и переключился на чужую машину

Буйный мужчина залил пивом Вечный огонь в Реутове и переключился на чужую машину

Три жены, сын в США и маленькая дочь: какой была семья Кашпировского

Гжель заиграла в смартфоне: фарфоровый завод запустил игру с призами

Гжель заиграла в смартфоне: фарфоровый завод запустил игру с призами

Новый Volkswagen Tiguan добрался до России: цены удивляют

«60 часов с одним заказчиком». С 1 октября вступило в силу новое правило для самозанятых

«60 часов с одним заказчиком». С 1 октября вступило в силу новое правило для самозанятых

Добавьте mosregtoday.ru в избранное