«Искренний и открытый собеседник»: глава округа Роман Шамнэ передал школьнику из Апрелевки сюрприз от Владимира Путина

В многодетной семье Османа Хаутиева, который участвует в специальной военной операции, подрастают пятеро наследников. Младшего из них, Заура, воспитывают в Апрелевке, где он учится в пятом классе местной школы №1.

Еще в декабре 2025 года мальчик, особо ни на что не рассчитывая, отправил сообщение на прямую линию главы государства. В своем коротком послании школьник попросил у Владимира Путина велосипед. Признаться, сам Заур тогда не верил, что его просьбу вообще кто-то прочтет. Однако случилось иначе — обращение не осталось незамеченным.

В тот самый день, когда пятиклассник отмечал свой день рождения, к нему домой приехал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Цель визита оказалась приятной: руководитель муниципалитета лично встретился с именинником и вручил ему долгожданный сюрприз, переданный от президента.

Сам Шамнэ позже поделился впечатлениями: мальчик, по его словам, оказался на удивление искренним и открытым собеседником. Заур без стеснения рассказывает о своих школьных успехах, о том, какие предметы даются легко, а над чем еще предстоит потрудиться. Учится ребенок с охотой, а в свободное от занятий время осваивает каратэ в местной секции.

Подарок, как рассказал глава округа, привел школьника в полный восторг. Сам Заур, сияя от счастья, заявил, что теперь у него «самый лучший велосипед в мире». Этот день рождения, уверен мальчик, определенно удался на все сто и запомнится ему очень надолго.

Роман Шамнэ, комментируя эту историю, подчеркнул, что испытывает огромное удовольствие от возможности быть причастным к такому искреннему детскому счастью.