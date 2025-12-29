«Испытание в раю». Модель Анну Линникову похитили и пытались изнасиловать на Бали

Обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова стала жертвой опасного инцидента во время пребывания на острове Бали.

По информации Telegram-канала Shot, модель насильно удерживал на частной вилле неизвестный мужчина, который предпринял попытку сексуального насилия.

Со слов Линниковой, злоумышленник не только лишил ее средств связи, забрав мобильный телефон, но и напрямую угрожал физической расправой. Несмотря на то, что, по утверждению модели, изнасилования удалось избежать, пережитое оказало на нее крайне тяжелое психологическое воздействие.

Для подачи официального заявления в правоохранительные органы Анне потребовались целые сутки на поиски переводчика. В настоящее время потерпевшая надеется, что в отношении нападавшего будут приняты строгие меры, вплоть до депортации из Индонезии или уголовного преследования.

Ранее сообщалось о том, что модель из Сибири оказалась в рабском кол-центре на границе с Таиландом.