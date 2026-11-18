В бразильском штате Мараньян зафиксирован редкий случай контакта с представителями коренного народа ава, десятилетиями живущими в добровольной изоляции. 16 ноября около двадцати членов племени вышли к правительственному посту в поселении Тавари, принадлежащем народу гуажажара, и попросили продовольственной помощи.

Согласно данным RMF24, визит был кратковременным: индейцы забрали сладкий картофель и сразу вернулись в лесные массивы. Очевидцы отметили признаки сильного истощения у некоторых участников группы, особенно среди детей и пожилых людей. Эксперты связывают критическую ситуацию с систематическими вторжениями на исконные земли ава со стороны нелегальных лесорубов, браконьеров и скотоводов.

‎Директор организации Survival International Кэролайн Пирс назвала произошедшее тревожным сигналом. По ее оценке, внешнее давление вытесняет племя на все меньшую территорию, превращая их среду обитания в изолированный «остров», окруженный зонами экологического разрушения. Этот инцидент стал первым подобным случаем за многие годы и привлек внимание правозащитников к угрозе исчезновения уникальной общины.