В Красногорске предпринимателям рассказали о мерах поддержки бизнеса

Общество

Фото: [пресс-служба администрации г. о. Красногорск]

Предпринимателям Красногорска рассказали, какие меры поддержки бизнеса доступны в 2026 году. Встреча прошла в усадьбе «Знаменское-Губайлово»: на нее пригласили специалистов Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и Агентства инвестиционного развития. Организацию поддержала администрация городского округа.

Гости объяснили, как получить льготный кредит и на что оформляют субсидию для покупки оборудования, а также где искать гранты под социальные проекты. Отдельно разобрали меры помощи с трех уровней — федерального, областного и муниципального, поэтому охват получили и малые, и средние компании. Участники смогли задать вопросы и уточнить условия под свое дело.

По словам представителей ведомств, подобные встречи в округе планируют проводить не реже раза в месяц. Следить за датами и записываться можно заранее: анонсы публикуют в канале «Бизнес Красногорска» в мессенджере MAX, там же собраны действующие программы поддержки. Это помогает бизнесу не пропустить сроки подачи заявок на субсидии и гранты и вовремя закрыть потребность в финансировании.

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