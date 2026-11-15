Климат и природа: Годичные кольца сосен раскрыли историю колебаний воды в Байкале за 343 года

Ученые зафиксировали рост речного стока в бассейне Байкала на 80%

Общество

Уровень воды в озере Байкал демонстрирует устойчивое повышение после продолжительного засушливого периода, сопровождавшегося резким сокращением речного стока. Международный коллектив исследователей под руководством Шицзе Вана из Юньнаньского университета установил, что с 2017 года приток воды в бассейне озера заметно усилился, сообщает Phys.org.

Для восстановления многовековой истории изменений водного баланса специалисты изучили годичные кольца сосен, произрастающих в Прибайкалье. Дендрохронологический анализ позволил реконструировать колебания стока главных водных артерий региона — рек Селенги и Ангары — за 343-летний период, с 1682 по 2024 год. Исследование показало, что в XX веке бассейн Байкала неоднократно сталкивался с тяжелыми засухами, когда объемы речного стока падали примерно на 90% ниже исторических максимумов. Однако за последнее десятилетие ситуация развернулась в противоположную сторону: речной сток вырос приблизительно на 80%, а с 2017 года его показатели достигли 145% от многолетней нормы. Параллельно с подъемом уровня озера ученые зафиксировали активизацию роста растительности на прилегающих территориях.

Влияние атмосферной циркуляции и предупреждение о цикличности

Позитивную динамику водного режима исследователи связывают с перестройкой атмосферной циркуляции, обеспечивающей более интенсивный перенос влаги в регион. Среди ключевых факторов называются замедление потепления в отдельных акваториях арктических морей, снижение температуры поверхности воды и изменения в состоянии морского ледового покрова.

Несмотря на текущее улучшение гидрологической обстановки, авторы научной работы призывают не воспринимать его как окончательное завершение эпохи засух. Многовековая летопись показывает, что фазы повышенного увлажнения в бассейне Байкала закономерно сменяются длительными засушливыми циклами, что необходимо учитывать при долгосрочном планировании водопользования и хозяйственной деятельности.

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