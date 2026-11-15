Телефон разряжается за несколько часов: какие настройки проверить перед заменой аккумулятора

Быстрая разрядка смартфона не всегда означает, что аккумулятор износился и требует замены. Причиной могут оказаться приложения, работающие в фоновом режиме, постоянный поиск беспроводных сетей и особенности эксплуатации устройства. Об этом рассказали специалисты Роскачества . По словам руководителя Центра цифровой экспертизы организации Сергея Кузьменко, прежде чем обращаться в сервисный центр, стоит проверить настройки телефона и определить, какие программы расходуют больше всего энергии.

Литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют первоначальную емкость по мере использования. После нескольких сотен циклов зарядки устройство действительно может работать без подключения к розетке заметно меньше времени, чем сразу после покупки. Дополнительно на состояние батареи влияют перегрев, длительное пребывание на морозе и привычка регулярно разряжать смартфон практически до нуля.

Однако даже относительно новый телефон способен быстро терять заряд из-за фоновой активности приложений. Мессенджеры, электронная почта, навигационные сервисы и другие программы могут продолжать обмениваться данными при выключенном экране. Поэтому эксперты рекомендуют открыть раздел настроек аккумулятора и проверить, какие приложения потребляют больше всего энергии.

Еще одним источником дополнительного расхода заряда могут стать беспроводные функции. Смартфон периодически ищет доступные сети Wi-Fi и устройства Bluetooth, а голосовые помощники могут ожидать команды активации. Если такие возможности не используются, часть фоновых функций можно ограничить, хотя полностью отключать Wi-Fi и Bluetooth ради экономии энергии обычно необязательно.

Проверить состояние аккумулятора владельцы iPhone могут через меню «Настройки» — «Аккумулятор» — «Состояние аккумулятора». Если максимальная емкость опустилась ниже 80%, стоит рассмотреть возможность замены батареи, особенно при заметном сокращении времени автономной работы. На моделях начиная с iPhone 15 также доступна информация о количестве циклов зарядки.

На Android порядок проверки зависит от производителя и модели устройства. Владельцы Samsung могут воспользоваться диагностикой в приложении Samsung Members, а на некоторых смартфонах Xiaomi сведения о состоянии батареи доступны непосредственно в настройках. На устройствах Huawei соответствующий показатель можно найти в разделе дополнительных параметров аккумулятора, если такая функция предусмотрена моделью.

Отдельное внимание специалисты советуют уделять температуре устройства. Сильная жара ускоряет химическое старение аккумулятора, а на морозе его доступная емкость может временно снижаться. Для уменьшения износа полезно избегать перегрева во время зарядки и использовать предусмотренные производителем функции оптимизированного или ограниченного заряда.

При этом сама по себе ночная зарядка современного смартфона не означает, что аккумулятор непрерывно получает энергию после достижения 100%. Электроника устройства управляет процессом зарядки, однако длительное пребывание батареи при высоком уровне заряда и повышенной температуре может ускорять ее старение. Поэтому при наличии соответствующей настройки разумно использовать оптимизированную зарядку.

Кузьменко подчеркнул, что существуют признаки, при которых изменение настроек уже не решит проблему. К ним относятся вздутие аккумулятора, внезапное выключение смартфона при оставшихся 20–30% заряда и сильный нагрев корпуса в состоянии покоя. При вздутии батареи необходимо прекратить использование и зарядку устройства и обратиться в сервис.

Если после замены аккумулятора смартфон продолжает быстро разряжаться или перегреваться, причина может заключаться в неисправности контроллера питания либо системной платы. В таких случаях потребуется дополнительная диагностика, а стоимость ремонта иногда оказывается сопоставимой с покупкой другого устройства. Поэтому главный совет экспертов — сначала проверить расход энергии и состояние батареи, а затем принимать решение о ремонте или замене смартфона.