Лариса Долина объявила о перерыве в сольных выступлениях до 2027 года

Лариса Долина сообщила о намерении сделать перерыв в сольной концертной деятельности. Народная артистка России объяснила свое решение эмоциональной усталостью и тяжелыми событиями, которые продолжают отражаться на ее творчестве. Как сообщает телеграм-канал Mash, о необходимости временно отказаться от гастролей певица рассказала во время концерта в подмосковной Коломне. За 55 лет профессиональной карьеры Долина привыкла работать с полной отдачей, однако сейчас, по ее признанию, ей требуется время, чтобы восстановить внутренние силы и подготовиться к следующему этапу творческой жизни.

Обращаясь к зрителям, исполнительница призналась, что пережитые потрясения заметно изменили ее эмоциональное состояние. «Драматические события, которые со мной происходили и происходят по сей день, они, конечно, отражаются на творчестве, подрезают крылья. Душу режут», — сказала артистка. Долина подчеркнула, что не умеет выступать вполсилы и считает неправильным выходить к публике, если не может полностью отдаться музыке. «А я не умею выходить и петь на 99, только на 100», — объяснила певица. Она сравнила свое нынешнее состояние с подрезанными крыльями, которые необходимо восстановить, и попросила поклонников дать ей время на отдых.

При этом речь не идет об окончательном завершении карьеры. По сведениям Mash, Долина планирует продолжить участие в телевизионных съемках и проектах федеральных каналов. Кроме того, в ее творческих планах остаются работа над новым репертуаром, театральные постановки и преподавание. Вернуться к полноценным гастрольным выступлениям певица рассчитывает в 2027 году, хотя конкретные даты пока не названы. Сам концерт в Коломне, как утверждает телеграм-канал, не собрал полный зал: свободные места на балконе организаторы заполняли зрительницами, которые первоначально находились в партере. Таким образом, предстоящий перерыв станет для Долиной возможностью пересмотреть концертный график, сосредоточиться на других направлениях работы и восстановиться перед возвращением на сцену.