Деурбанизация и гранты на свадьбы: эксперт предложила выдавать молодоженам сертификаты вместо денег

Государство ищет новые способы убедить молодежь поставить штамп в паспорте, и на смену прямым денежным выплатам приходит поддержка в натуральной форме. Руководитель Общественного центра «Иван Чай» и эксперт семейной политики Элина Жгутова в комментарии для Pravda.Ru заявила, что адресная помощь — например, сертификаты на свадебные услуги, бесплатную аренду помещений или талоны на дефицитные товары — сработает гораздо эффективнее, чем выдача наличных.

По ее мнению, такой подход не только станет прямым триггером для похода в ЗАГС, но и полностью исключит риск того, что бюджетные деньги будут потрачены на отпуск или новый смартфон вместо торжества.

Жгутова поддержала саму идею поощрения регистрации брака, выдвинутую ранее вице-спикером Госдумы Марией Воропаевой, которая предлагала внедрить систему грантов на проведение свадеб и обсуждаемый налоговый вычет для молодоженов. Однако эксперт подчеркнула: выдавать крупные суммы авансом под обещание создать семью — это управленческая ошибка. В качестве доказательства она привела исторический пример: многие пары в прошлом заключали официальные союзы не только по любви, но и ради талонов на импортную обувь, которые выдавали в свадебных салонах.

Я считаю, что выдавать поддержку деньгами не совсем правильно... Вот пример: пара живет вместе со студенческих лет, уже 40 лет, а поженились они потому, что в свадебных салонах давали тогда талоны на импортную обувь. Подаешь заявление — и можешь купить обувь. То есть в этом смысле можно стимулировать создание семьи, — пояснила Жгутова.

Эксперт уверена, что фиксация отношений на бумаге сама по себе делает союз крепче. Официальный статус накладывает на партнеров взаимные обязательства и создает юридическую базу в виде совместно нажитого имущества, что служит рычагом влияния на прочность отношений. В этом контексте Жгутова скептически отнеслась к идее выдавать деньги авансом под обязательство рождения детей, отметив, что отсутствие контроля делает статус брака в глазах молодежи размытым. Она подчеркнула, что масштабные демографические задачи требуют долгосрочного планирования, на что указывает регулярная индексация маткапитала для уже существующих семей.

Нельзя просто выдать млн и сказать: "Идите празднуйте". Непонятно, как в таком случае контролировать расходование средств и что требовать. А если поддержка привязана к регистрации брака, это может сделать союз прочнее. Это дополнительные рычаги влияния на крепость брака. Я считаю, это правильно, — заключила эксперт.

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