«Я всегда с тобой»: Успенская поддержала дочь после расставания с женихом

Успенская опубликовала обращение к дочери на фоне новостей о разрыве

Общество

Фото: [соцсети]

Любовь Успенская разместила в социальных сетях несколько публикаций, адресованных ее дочери Татьяне Плаксиной. Поводом для обращения стали появившиеся в прессе сообщения о том, что 36-летняя художница больше не состоит в отношениях с Артемом Москвиным.

Первый пост Успенской — снимок дочери в стенах дома. Татьяна запечатлена в наряде с этническими мотивами, на заднем плане — портреты.

«Как я люблю тебя, моя доченька!» — подписала публикацию артистка.

Затем певица выложила ролик, на котором Татьяна предпринимает попытку взобраться на скользкую каменную поверхность, но срывается вниз. Успенская подает ей руку, вытягивает и прижимает к себе.

«Доченька моя! Я никогда не дам тебе упасть. Всегда тебя спасу! Я твой ангел-хранитель», — написала Успенская, выразив дочери поддержку.

По данным VOICE, Татьяна и 22-летний Артем Москвин, магистрант МГУ, обучающийся искусствоведению, впервые вышли в свет вместе минувшим летом. Впоследствии молодой человек предложил ей руку и сердце. Успенская выбор дочери поддержала, а Москвин перебрался в ее загородный дом.

Тем не менее, как информирует издание, помолвка распалась. Татьяна убрала из своих аккаунтов снимки с бывшим женихом. Детали и обстоятельства разрыва в материале не приводятся. В своем обращении Успенская имя Москвина не называла, ограничившись признанием в любви к дочери.

Ранее стилист Успенской обвинил ее в том, что она бросила команду.

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