Дискотека, бар и джакузи: самый дорогой дом для отдыха в Подмосковье

Более ₽120 тыс. в сутки придется заплатить за самый дорогой загородный дом для отдыха в Подмосковье. Десятикомнатный коттедж рассчитан на 32 гостей и больше напоминает полноценную площадку для большой вечеринки: на территории есть собственная дискотека с баром, караоке, бильярд и даже аэрохоккей.

Как выяснил ТАСС со ссылкой на данные «Авито Путешествий», коттедж находится в поселке Куртниково Истринского района. Площадь дома составляет 700 кв. м. Помимо развлечений внутри, гостям доступны джакузи и настольный теннис.

На участке оборудовали закрытую зону для барбекю, банкетный зал на 30 человек и костровую площадку, рассчитанную еще на 20 гостей. Для любителей спорта предусмотрены поля для футбола, волейбола и баскетбола.

Второе место в рейтинге заняла трехэтажная вилла в деревне Озерки Ленинградской области. Ее аренда стоит ₽90 тыс. в сутки. В доме площадью 450 кв. м находятся восемь спален. Для гостей оборудован отдельный SPA-комплекс с хаммамом, финской сауной, джакузи и поющей ванной.

Для отдыха внутри есть мощная акустическая система, PlayStation и настольные игры. На улице — сад с лаунж-зоной и охраняемая парковка.

Третьим стал коттедж в деревне Ермолово Ярославской области стоимостью ₽80 тыс. за сутки. Дом рассчитан на 16 человек и расположен на участке площадью 20 соток. Внутри пять спален с двуспальными кроватями, а для отдыха гостей предусмотрены парная, джакузи, караоке и акустическая система.

На территории есть 30-метровая беседка с большим столом, мангалом, казаном и тандыром. Рядом установлен отдельный холодильник для продуктов.

При этом интерес к такому формату отдыха продолжает расти. По данным «Авито Путешествий», летом 2026 года спрос на загородное жилье в Московской области оказался на 13% выше, чем годом ранее.

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