Яблоки дешевле себестоимости: почему в 2026 году российские аграрии вынуждены продавать урожай в убыток
NTech: оптовые цены на яблоки в РФ рухнули на 33,7% на фоне ввода новых садов
В 2026 году розничные цены на яблоки в России снизились на 16%, а оптовые показатели упали почти на треть. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании NTech.
Основной причиной удешевления фрукта стал массовый ввод в эксплуатацию новых садов, что спровоцировало перепроизводство. В результате фермеры вынуждены реализовывать урожай по ценам, не покрывающим себестоимость. Согласно статистике Росстата, в ноябре текущего года килограмм яблок в рознице стоил в среднем ₽137,9, что на 9% дешевле аналогичного периода прошлого года.
В Министерстве сельского хозяйства подтвердили рекордные показатели отрасли: объем сбора плодов в промышленном сегменте достиг 2,1 млн тонн, продемонстрировав реальный прирост урожая на уровне 15–20%.