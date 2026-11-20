В 2026 году розничные цены на яблоки в России снизились на 16%, а оптовые показатели упали почти на треть. Об этом сообщает газета « Коммерсантъ » со ссылкой на данные аналитической компании NTech.

Основной причиной удешевления фрукта стал массовый ввод в эксплуатацию новых садов, что спровоцировало перепроизводство. В результате фермеры вынуждены реализовывать урожай по ценам, не покрывающим себестоимость. Согласно статистике Росстата, в ноябре текущего года килограмм яблок в рознице стоил в среднем ₽137,9, что на 9% дешевле аналогичного периода прошлого года.

В Министерстве сельского хозяйства подтвердили рекордные показатели отрасли: объем сбора плодов в промышленном сегменте достиг 2,1 млн тонн, продемонстрировав реальный прирост урожая на уровне 15–20%.