Реальное количество россиян, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), может значительно превосходить показатели официального медицинского учета и приближаться к отметке в 10 миллионов человек . Об этом в интервью газете Известия сообщил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины, руководитель НМИЦ по профилю пульмонология Сеченовского университета и главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев .

По официальным сведениям Минздрава России, на сегодняшний день в стране официально зарегистрировано свыше 800 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом ХОБЛ. Если же учитывать граждан с хроническим бронхитом и эмфиземой, суммарный показатель достигает примерно 2,4 миллиона человек. Однако, как подчеркнул специалист со ссылкой на результаты профильных эпидемиологических исследований, в действительности патология выявляется примерно у 6,9% взрослого населения России.

Проблема позднего выявления болезни

Одной из наиболее острых проблем в борьбе с этим заболеванием медики называют несвоевременную диагностику. По словам Сергея Авдеева, как минимум в 40% случаев пациенты впервые узнают о наличии у себя хронической обструктивной болезни легких только после серьезного обострения, потребовавшего экстренной госпитализации в стационар.

Ранее также сообщалось, что россияне с невысокой степенью тяжести ХОБЛ, не имеющие официально оформленной группы инвалидности, выступают с просьбами обеспечить их необходимыми лекарственными препаратами на льготной или бесплатной основе.