Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в форуме «Созидатели»

Федеральное агентство по делам молодежи в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства проводит форум «Созидатели».

Мероприятие направлено на развитие кадрового потенциала приоритетных отраслей экономики и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность посредством популяризации созидательного труда.

Форум станет площадкой для взаимодействия молодых предпринимателей и специалистов с представителями органов государственной власти, коммерческого сектора и экспертного сообщества.

Деловая программа форума, а также интерактивные и тематические площадки, реализуемые совместно с партнерами, обеспечат участникам возможности для профессионального роста, получения консультационной поддержки экспертов, трудоустройства непосредственно на площадке форума, расширения деловых связей и реализации собственных социально значимых проектов.

Завершит форум церемония награждения победителей Всероссийской премии «Молодой предприниматель России», целью которой является поощрение лучших предпринимательских практик среди молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.

Форум состоится 14 ноября 2026 года в Национальном центре «Россия». Кандидатам необходимо пройти регистрацию на этом сайте.