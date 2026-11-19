В ходе инаугурации новый глава произнес слова присяги. Затем председатель совета депутатов муниципалитета Александр Гречищев передал ему должностной знак — особый символ полномочий главы округа.



По словам Виктора Верещагина, руководство муниципалитетом он воспринимает как большую ответственность. Глава округа поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева, региональное правительство и депутата Госдумы Никиту Чаплина за поддержку и доверие.



Особое место в выступлении Верещагина занял предстоящий 850-летний юбилей Коломны, который отметят в 2027 году. По его мнению, эта дата — возможность обратиться к историческому наследию города и наметить векторы его дальнейшего развития. Верещагин выразил признательность жителям Коломны за ежедневный вклад в развитие округа.