Новый глава городского округа Коломна Виктор Верещагин вступил в должность
Фото: [администрация городского округа Коломна]
В подмосковной Коломне 18 ноября прошла торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Виктора Верещагина. Избрание руководителя состоялось ранее, 12 ноября, на заседании совета депутатов — кандидатуру Верещагина утвердили единогласно.
В ходе инаугурации новый глава произнес слова присяги. Затем председатель совета депутатов муниципалитета Александр Гречищев передал ему должностной знак — особый символ полномочий главы округа.
По словам Виктора Верещагина, руководство муниципалитетом он воспринимает как большую ответственность. Глава округа поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева, региональное правительство и депутата Госдумы Никиту Чаплина за поддержку и доверие.
Особое место в выступлении Верещагина занял предстоящий 850-летний юбилей Коломны, который отметят в 2027 году. По его мнению, эта дата — возможность обратиться к историческому наследию города и наметить векторы его дальнейшего развития. Верещагин выразил признательность жителям Коломны за ежедневный вклад в развитие округа.