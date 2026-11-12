Квартиры-призраки: как распознать фейковое объявление о жилье и не попасться мошенникам

До 40% объявлений о продаже квартир в мегаполисах могут быть фейковыми, утверждают риелторы-практики. Зачем размещают поддельные объявления и как их отличить от настоящих, URA.RU объяснила эксперт Российской гильдии риэлторов по правовым вопросам Екатерина Горнова.

Фейковые объявления о продаже жилья — распространенная уловка, подтверждает собеседница. Чаще всего их цель — собрать базу контактов для дальнейшей навязчивой продажи других объектов. В большинстве случаев это не реализация несуществующих квартир, а именно сбор данных потенциальных покупателей.

Для этого размещают объявления с очень привлекательными условиями: заниженная цена, идеальный ремонт, поясняет Горнова. Когда потенциальный покупатель или арендатор звонит, ему часто говорят, что объект только что продан, но есть другие варианты — и пытаются вывести клиента на более дорогой или менее ликвидный объект.

Иногда фейки размещают сами покупатели — так они хотят повлиять на цену приобретаемого объекта. Если продавец не готов идти на скидку, покупатель может создать несколько объявлений о продаже аналогичных квартир поблизости по более низкой цене, чтобы подтолкнуть продавца к снижению стоимости. В некоторых случаях продавцы с помощью фейков проверяют реальный интерес к объекту и определяют оптимальную цену: публикуют несколько вариантов с разными ценами и отслеживают количество звонков. Бывает и так, что множество поддельных объявлений размещают намеренно, чтобы «размыть» реальный поток предложений и создать у клиента ложное впечатление о количестве схожих объектов и ценах.

Как понять, что объявление фейковое? Первое и главное — цена. Если стоимость занижена более чем на 15–20% от средней по рынку и пометки «срочно» рядом нет, это почти всегда признак фейка. Реальные продавцы хорошо ориентируются в ценах и не хотят продешевить.

Обман могут выдать и фотографии. Если их нет или они явно не соответствуют описанию, это тревожный знак. Подозрительны слишком идеальные, постановочные снимки, не соответствующие заявленному классу жилья. Бывает, что одни и те же фото размещают для разных объектов — тоже признак манипуляций.

Стоит обратить внимание и на описание: шаблонные, размытые формулировки вроде «уютная квартира в хорошем районе» вместо конкретных деталей — точного адреса, этажа, состояния коммуникаций, наличия мебели — должны насторожить. То же касается фактических ошибок: неверной площади, количества комнат, этажа.

Если объект понравился, но есть подозрение, что это приманка, есть простой способ вывести манипуляторов на чистую воду — спросить у продавца, когда можно прийти на осмотр. Те, кто уклоняется от показа, предлагает другие объекты или требует предоплату, почти наверняка заманили вас фейковым объявлением.