«Зачем ты врешь?»: Романа Товстика возмутили слова жены о вилле на Кипре
«Зачем ты врешь?»: Романа Товстика возмутили слова жены о вилле на Кипре
Предприниматель Роман Товстик публично ответил на обвинения бывшей жены Елены Товстик, заявившей о вывозе совместно нажитого имущества за границу и приобретении недвижимости на Кипре на скрытые средства, об этом сообщает VOICE. По словам бизнесмена, его молчание стало ошибкой, поскольку со временем ложь начинает восприниматься аудиторией как правда, тогда как за 20 лет совместной жизни он лучше других знает склонность экс-супруги к преувеличениям и искажению фактов.
Комментируя опубликованное Еленой изображение виллы на Кипре, Товстик возмутился и заявил, что продемонстрированный объект представляет собой нереализованный проект, которого в таком виде не существует, сравнив подобный шаг с вырезанием картинки яхты из журнала. Также предприниматель опроверг утверждения о наличии у него американского гражданства, грин-карты, счетов или недвижимости в США. Он заверил, что не выводил деньги за рубеж, все приобретенное в браке имущество задекларировано и подкреплено документами, а сам он не планирует покидать страну, опасаясь, что бывшая жена может увезти детей.
Судебное решение по детям и текущая ситуация
Ранее в конце октября Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Романа Товстика, определив место жительства пятерых несовершеннолетних детей — Анны, Артема, Алисы, Агаты и Артура — с отцом (при этом 19-летний Андрей еще в прошлом году переехал к бабушке и дедушке). Сама Елена после этого заявляла о попытках разлучить ее с детьми и принуждении к подписанию невыгодных бумаг.
В разговоре с изданием Роман отметил, что обратился в суд именно ради опоры на факты, а не на эмоциональные заявления. При этом, несмотря на судебное решение, двое младших детей по-прежнему находятся у матери, которая не передает их отцу, из-за чего бизнесмену приходится встречаться с ними только на ее территории.