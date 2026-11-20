Предприниматель Роман Товстик публично ответил на обвинения бывшей жены Елены Товстик , заявившей о вывозе совместно нажитого имущества за границу и приобретении недвижимости на Кипре на скрытые средства, об этом сообщает VOICE . По словам бизнесмена, его молчание стало ошибкой, поскольку со временем ложь начинает восприниматься аудиторией как правда, тогда как за 20 лет совместной жизни он лучше других знает склонность экс-супруги к преувеличениям и искажению фактов.

Комментируя опубликованное Еленой изображение виллы на Кипре, Товстик возмутился и заявил, что продемонстрированный объект представляет собой нереализованный проект, которого в таком виде не существует, сравнив подобный шаг с вырезанием картинки яхты из журнала. Также предприниматель опроверг утверждения о наличии у него американского гражданства, грин-карты, счетов или недвижимости в США. Он заверил, что не выводил деньги за рубеж, все приобретенное в браке имущество задекларировано и подкреплено документами, а сам он не планирует покидать страну, опасаясь, что бывшая жена может увезти детей.

Судебное решение по детям и текущая ситуация

Ранее в конце октября Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Романа Товстика, определив место жительства пятерых несовершеннолетних детей — Анны, Артема, Алисы, Агаты и Артура — с отцом (при этом 19-летний Андрей еще в прошлом году переехал к бабушке и дедушке). Сама Елена после этого заявляла о попытках разлучить ее с детьми и принуждении к подписанию невыгодных бумаг.

В разговоре с изданием Роман отметил, что обратился в суд именно ради опоры на факты, а не на эмоциональные заявления. При этом, несмотря на судебное решение, двое младших детей по-прежнему находятся у матери, которая не передает их отцу, из-за чего бизнесмену приходится встречаться с ними только на ее территории.