«Без согласия банка сделку не зарегистрируют»: как продать квартиру в ипотеке

Продажа квартиры, находящейся в ипотеке, возможна только при получении согласия банка-залогодержателя. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Владимир Кошелев.

«Пока кредит не погашен, жилье находится в залоге у банка. А по закону продать заложенное имущество можно только с согласия залогодержателя, то есть банка. Без этого Росреестр не зарегистрирует переход права собственности», — пояснил он.

Сенатор перечислил несколько схем такой сделки. Первая предполагает досрочное погашение долга продавцом — за счет собственных средств или аванса покупателя. Вторая — погашение кредита непосредственно в ходе сделки под контролем банка. Третий вариант — переоформление ипотеки на покупателя, которому предстоит пройти оценку платежеспособности в кредитной организации.

Кошелев отметил, что переоформление доступно не для всех ипотечных программ, а при использовании материнского капитала, наличии несовершеннолетних собственников или военной ипотеке потребуются дополнительные согласования. Он рекомендовал до подписания договора купли-продажи получить от банка письменный ответ с согласованным порядком расчетов.

Ранее сообщалось о том, что многодетным семьям доступна выплата до 1 млн рублей на ипотеку.