«Ядерная зима», вирус-убийца или метеорит: три сценария, которые могут стереть человечество

Ученые все чаще называют гибель жизни на Земле не фантастикой, а одним из возможных сценариев. Наиболее вероятной причиной катастрофы специалисты считают ядерную войну: конфликт с применением атомного оружия приведет не только к мгновенной гибели миллионов людей, но и к разрушению экосистемы планеты.

Результатом может стать «ядерная зима» — резкое похолодание из-за выбросов пепла и дыма в атмосферу, которое вызовет гибель урожая, массовый голод и крах мировой экономики.

Не менее опасной ученые считают новую пандемию. Вирус с высокой скоростью распространения и летальностью способен парализовать системы здравоохранения и привести к социальному коллапсу. Опыт COVID-19 показал уязвимость современного мира перед инфекциями, а глобализация делает их распространение практически неконтролируемым.

Третьей реальной угрозой остается падение крупного метеорита. Миллионы лет назад подобное столкновение уже привело к массовому вымиранию видов, включая динозавров. Современные телескопы и космические обсерватории позволяют заранее выявлять потенциально опасные объекты, однако предотвратить удар пока не всегда возможно, сообщает ИА ЕЛЬ.

Ученые предупреждают: каждая из этих угроз несет не только риск гибели людей, но и разрушительные последствия для цивилизации — недостаток продовольствия и пресной воды, рост насилия, массовые миграции и обрушение экономических систем. Все это может стать новой реальностью, если человечество не научится предотвращать глобальные катастрофы.