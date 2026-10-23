Астрономический прогноз: когда наблюдать ноябрьский звездопад в Подмосковье

Любителей астрономии в ноябре ждет сразу несколько ярких небесных явлений, включая пики метеорных потоков Тауриды и Леониды, а также приближение Луны к точке перигея. Как рассказал REGIONS научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий, пик Леонид придется на ночь с 17 на 18 ноября, однако наблюдениям в столичном регионе может помешать сильная городская засветка. Кроме того, в конце месяца жители смогут наблюдать полнолуние вблизи минимального расстояния до Земли. Об этом сообщает портал REGIONS.