Астрономический прогноз: когда наблюдать ноябрьский звездопад в Подмосковье

REGIONS: жителей Подмосковья ждут Леониды и Тауриды в звездном небе в ноябре

Общество

Любителей астрономии в ноябре ждет сразу несколько ярких небесных явлений, включая пики метеорных потоков Тауриды и Леониды, а также приближение Луны к точке перигея. Как рассказал REGIONS научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий, пик Леонид придется на ночь с 17 на 18 ноября, однако наблюдениям в столичном регионе может помешать сильная городская засветка. Кроме того, в конце месяца жители смогут наблюдать полнолуние вблизи минимального расстояния до Земли. Об этом сообщает портал REGIONS.

Астрономический календарь и советы по наблюдению

  • Метеорные потоки:
    • Тауриды (Южные и Северные): активны в начале и середине месяца, но из-за низкой интенсивности зрелищного звездопада ожидать не стоит;
    • Леониды: пик активности прогнозируется в ночь на 18 ноября 2026 года (характеризуются быстрыми метеорами с яркими следами);
    • Условия для москвичей и жителей Подмосковья: сильная городская засветка мешает видеть слабые вспышки, поэтому для наблюдений рекомендуется выезжать на открытые площадки вдали от фонарей.
  • Полнолуние и перигей (суперлуние):
    • Дата полнолуния: 24 ноября в 17:53 по московскому времени;
    • Прохождение перигея: 25 ноября в 23:58 (Луна окажется на расстоянии около 359 тыс. км от центра Земли);
    • Особенности явления: поскольку временной промежуток между событиями превышает сутки, термин «суперлуние» применяется с натяжкой;
    • Как наблюдать: специальное оборудование не требуется, Луна отлично видна невооруженным глазом из любой точки при ясной погоде.

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