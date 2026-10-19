Яйца, рыба и творог: диетолог Соломатина назвала лучший белок для детского позвоночника
Диетолог Соломатина назвала лучшие источники белка для позвоночника
Диетолог Елена Соломатина назвала лучшие источники белка для здоровья детского позвоночника. По ее словам, качественное питание помогает формировать крепкий скелет. Специалист отметила, что еду важно подавать в легкоусвояемом виде — это снижает нагрузку на пищеварение и помогает полезным веществам быстрее встроиться в костную ткань, передает «Абзац».
Соломатина рассказала, что кальций запасается именно в детстве, а дальше организм его только расходует. По ее словам, ребенку нужен легкий белок: яйца, рыба, творог и птица, лучше в виде котлет и тефтелей.
Диетолог также предупредила, что некоторые продукты способны вредить осанке, лишая кости минералов. Сахар и сладкие газированные напитки она назвала антагонистами кальция, способствующими его вымыванию. Кроме того, на состояние скелета могут негативно влиять плохой кровоток в мышцах и постоянное эмоциональное напряжение, которое испытывает школьник.