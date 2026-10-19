«Ямы» для новобранцев: силовые структуры заявили об удержании мобилизованных ВСУ

РИА Новости: больных мобилизованных ВСУ силой держат «ямах» на Черниговщине

Общество

В силовых структурах РФ сообщили о жестких методах содержания мобилизованных граждан на полигоне ВСУ в населенном пункте Гончаровское Черниговской области. По имеющимся данным, украинских новобранцев принудительно удерживают в так называемых ямах из-за отсутствия правильно оформленных документов и заключений военно-врачебных комиссий (ВВК). Ситуация касается мобилизованных, имеющих тяжелые хронические заболевания, которых отправили в часть в обход стандартных медицинских процедур. О деталях инцидента информирует агентство РИА Новости.

Что происходит на полигоне в Гончаровском

Согласно поступающим сведениям, на военном объекте сложилась критическая ситуация с оформлением личного состава:

  • Содержание в ямах: принудительное удержание в неприспособленных условиях применяется к новобранцам, доставленным в часть с нарушениями мобилизационного регламента.
  • Проблемы с ВВК: у удерживаемых военнослужащих отсутствуют медицинские заключения, подтверждающие их годность к службе, несмотря на наличие у них тяжелых хронических диагнозов.
  • Бюрократический тупик: отсутствие надлежащих документов препятствует как официальному зачислению мобилизованных в списки подразделений, так и их отправке на прохождение медкомиссии.

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