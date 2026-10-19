В силовых структурах РФ сообщили о жестких методах содержания мобилизованных граждан на полигоне ВСУ в населенном пункте Гончаровское Черниговской области. По имеющимся данным, украинских новобранцев принудительно удерживают в так называемых ямах из-за отсутствия правильно оформленных документов и заключений военно-врачебных комиссий (ВВК). Ситуация касается мобилизованных, имеющих тяжелые хронические заболевания, которых отправили в часть в обход стандартных медицинских процедур. О деталях инцидента информирует агентство РИА Новости.