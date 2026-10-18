Юрист поставила точку в споре о беременных и продлении трудового договора

Отказ продлевать срочный трудовой договор с беременной женщиной по закону недопустим — истечение срока договора приравнивается к увольнению, а значит, такое решение становится нарушением. Об этом «Газете.Ru» рассказала юрист, основатель агентства «Юрист и Закон» и член MARA Анна Фролова.

По словам эксперта, часть 2 статьи 261 ТК РФ прямо обязывает работодателя продлить договор — до окончания беременности либо до конца отпуска по беременности и родам. Основанием служат заявление женщины и медицинская справка.

Есть лишь одно исключение: договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника. В таком случае увольнение допустимо, но только если работодатель не может перевести беременную на другую подходящую должность или она сама отказалась от перевода. При этом все имеющиеся вакансии обязаны предложить — иначе увольнение признают незаконным.

Любопытный нюанс: даже если женщина не подала заявление и не принесла справку, суды чаще встают на ее сторону — при условии, что работодатель не разъяснил ей право на продление и не выяснил ее намерения. Так, Третий кассационный суд общей юрисдикции в определении от 21 мая 2025 года признал увольнение незаконным именно по этой причине. А Верховный суд еще в 2011 году отмечал: отсутствие заявления не может быть основанием для расторжения договора, если работница фактически хотела продолжать трудиться.

Под «окончанием беременности» понимают не только роды, но и любой другой исход — выкидыш или прерывание. После этого работодатель вправе расторгнуть договор в течение недели с момента, когда узнал о завершении беременности.

Если договор не продлевают или увольнение уже оформлено, работница может обратиться в суд в течение месяца со дня вручения копии приказа или выдачи трудовой книжки. Параллельно допустимо подать жалобу в инспекцию труда или прокуратуру.