Омская мэрия откладывает транспортную реформу 2027 года из-за дефицита в 8 млрд рублей

Запуск новой маршрутной сети Омска, намеченный на 1 июля 2027 года, оказался под угрозой срыва из-за дыры в городском бюджете. Перевод всех перевозчиков на брутто-контракты требует 16,18 млрд рублей на 2027–2029 годы, тогда как в проекте бюджета заложено лишь 7,47 млрд рублей. По данным Om1 Омск, помимо дефицита финансирования, реализация реформы блокируется задержкой поставок 70 автобусов большого класса и отсутствием инфраструктуры на 10 конечных остановках.