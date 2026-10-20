Омская мэрия откладывает транспортную реформу 2027 года из-за дефицита в 8 млрд рублей

Om1 Омск: транспортная реформа Омска сорвана из-за дыры в 8,7 млрд рублей

Общество

Запуск новой маршрутной сети Омска, намеченный на 1 июля 2027 года, оказался под угрозой срыва из-за дыры в городском бюджете. Перевод всех перевозчиков на брутто-контракты требует 16,18 млрд рублей на 2027–2029 годы, тогда как в проекте бюджета заложено лишь 7,47 млрд рублей. По данным Om1 Омск, помимо дефицита финансирования, реализация реформы блокируется задержкой поставок 70 автобусов большого класса и отсутствием инфраструктуры на 10 конечных остановках.

Финансовые показатели и проблемы транспортной реформы

  • Динамика бюджетного дефицита:
    • 2027 год: требуется 3,24 млрд руб. — заложено 2,57 млрд руб. (дефицит 670 млн руб.);
    • 2028 год: требуется 5,30 млрд руб. — заложено 2,32 млрд руб. (дефицит 2,98 млрд руб.);
    • 2029 год: требуется 7,64 млрд руб. — заложено 2,58 млрд руб. (дефицит 5,06 млрд руб.).
  • Суммарная нехватка средств: 8,71 миллиарда рублей за три года.
  • Дефицит техники: необходимо закупить ~70 автобусов большого класса, но федеральные поставки задерживаются до конца 2027 года.
  • Инфраструктурный тупик: требуется обустроить разворотные площадки на 10 конечных («Амурский-2», «Прибрежный», «Онкодиспансер», «Чукреевка», «Малиновского») и расширить узкие автодороги (Солнечный — Рябиновка, ул. Краснознаменная).
  • Статус проекта: официальные новые сроки запуска реформы омские власти не называют.

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