Капитальный ремонт гимназии завершается в Химках
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В микрорайоне Сходня городского округа Химки завершается капитальный ремонт гимназии № 23, работы проходят в рамках президентской программы, стройготовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте 15 рабочих. Выполняются внутренние отделочные работы и благоустройство территории», — говорится в сообщении.
Рабочим предстояло обновить кровлю, фасад здания и входные группы, заменить окна, двери и все инженерные сети, вскоре они установят новую мебель и оборудование. Здание открыли в 1977 году, до этого в нем проводился только косметический ремонт. Завершить ремонт планируют к началу учебного года.
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