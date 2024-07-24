Капитальный ремонт гимназии завершается в Химках

«На объекте 15 рабочих. Выполняются внутренние отделочные работы и благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Рабочим предстояло обновить кровлю, фасад здания и входные группы, заменить окна, двери и все инженерные сети, вскоре они установят новую мебель и оборудование. Здание открыли в 1977 году, до этого в нем проводился только косметический ремонт. Завершить ремонт планируют к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.