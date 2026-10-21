«Снизит стресс»: родителям разрешат бесплатно быть в больнице с детьми до восьми лет

Депутаты выступили с предложением разрешить родителям бесплатно находиться в стационаре вместе с детьми в возрасте до восьми лет. Об инициативе сообщает ТАСС .

В настоящее время законодательство об охране здоровья предусматривает такую возможность только для родителей детей младше четырех лет. Авторы проекта отмечают, что детям старшего возраста также трудно самостоятельно соблюдать лечебный режим, своевременно обращаться за помощью к медперсоналу и справляться с психологической нагрузкой в условиях больницы.

Парламентарии полагают, что принятие поправок улучшит условия лечения несовершеннолетних, снизит уровень стресса у детей и обеспечит семьям дополнительную моральную и материальную поддержку.

Ранее в Госдуме рассказали, почему нельзя закрывать сельские больницы.