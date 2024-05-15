Капсулы времени с посланием заложили в начале строительства школы и детсада в ЖК «Квартал Ивакино»

Рабочие группы «Самолет» приступили к строительству школы для 1100 учеников и детского сада для 300 воспитанников на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что центром притяжения новой четырехэтажной школы станет просторный двухсветный актовый зал на четыреста мест. Помимо учебных кабинетов в здании появятся помещения для групп продленного дня, мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом. А питание для учеников организуют в двух столовых, суммарно рассчитанных на 550 мест.

В детском саду появятся 12 групповых с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, для развивающих занятий предусмотрена кружковая. Возле детского сада оборудуют игровые площадки для каждой группы детей и две спортивных площадки на открытом воздухе для занятий физкультурой.

Примечательно, что всего в «Квартале Ивакино» планируется построить три детских сада, две школы, муниципальную поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.