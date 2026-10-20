Карелия, Сочи или Минск: куда бюджетно поехать на новогодние праздники 2027 года

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова перечислила десять направлений для новогоднего отдыха внутри страны и за рубежом, куда россиянам не требуется оформлять загранпаспорт. Предстоящие зимние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В список вошли популярные российские регионы, а также безвизовые страны ближнего зарубежья. Об этом сообщает RuSamara.