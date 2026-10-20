Карелия, Сочи или Минск: куда бюджетно поехать на новогодние праздники 2027 года

Общество

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова перечислила десять направлений для новогоднего отдыха внутри страны и за рубежом, куда россиянам не требуется оформлять загранпаспорт. Предстоящие зимние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В список вошли популярные российские регионы, а также безвизовые страны ближнего зарубежья. Об этом сообщает RuSamara.

Детали направлений и рекомендации эксперта

  • Длительность каникул: 11 дней (с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года).
  • Российские направления:
    • Карелия (заснеженные леса, парк «Рускеала», 4–7 дней);
    • Сочи и Красная Поляна (горнолыжный отдых, 5–8 дней);
    • Казань (исторические памятники, музеи, 3–5 дней);
    • Калининградская область (остров Канта, Рыбная деревня, 4–6 дней);
    • Великий Устюг (резиденция Деда Мороза для семей с детьми, 3–5 дней).
  • Зарубежные направления (без загранпаспорта):
    • Беларусь (Минск, замки Мир и Несвиж, 3–5 дней);
    • Армения (Ереван, озеро Севан, Цахкадзор — при прямом авиаперелете, 4–6 дней);
    • Абхазия (Гагра, Сухум, озеро Рица, 4–7 дней);
    • Казахстан (Астана, современная архитектура, 3–5 дней);
    • Кыргызстан (Бишкек, горные маршруты, 3–5 дней).
  • Важные ограничения: с 20 января 2026 года действуют новые требования к документам детей младше 14 лет при поездках в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Абхазию (необходим собственный загранпаспорт).

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